Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Зарубежным маркам грозит уход с автомобильного рынка Китая в условиях активной электрификации парка
Доля машин на электротяге в Китае может достичь 75% на первичном рынке.

На протяжении нескольких десятилетий концерн Volkswagen остаётся лидером автомобильного рынка в Китае, но ему уже наступает на пятки местный BYD, с 2022 года выпускающий исключительно гибриды и электромобили, как поясняет South China Morning Post со ссылкой на комментарии аналитиков AlixPartners. Поскольку китайские производители преуспели в выпуске электромобилей, по мере роста их доли рынка зарубежные марки просто будут вынуждены покинуть Китай.

реклама

Источник изображения: AFP

Сейчас около 60% всех выпускаемых в мире электромобилей продаётся на территории Китая, и местные производители по уровню эффективности работы и технологическому развитию опережают зарубежных на пару лет, как считают эксперты. К тому же, выпускаемые в Китае электромобили оказываются на 35% дешевле зарубежных. Если учесть, что уже сейчас примерно 40% первичного автомобильного рынка в Китае занимают машины на электротяге, и доля местных марок постоянно растёт, то по мере достижения отметки в 75% места для зарубежных производителей может не остаться.

Если двадцать лет назад китайский рынок на 80% контролировали зарубежные автопроизводители, то по итогам прошлого года их доля сократилась до 48%. По итогам этого года объёмы продаж электромобилей вырастут от силы на 20% против прошлогодних 37%, но именно китайский рынок будет двигать развитие мирового, как считают аналитики. Экспансию китайских электромобилей за пределы страны не смогут сдержать даже предложенные властями США и Европы повышенные таможенные пошлины. На фоне зарубежных моделей китайские электромобили при нынешнем соотношении цен всё равно будут более привлекательными.

#аналитика #китай #электромобили #китайские производители
+
Написать комментарий (0)
Испанская пресса: переговоры по Украине могут пройти до конца текущего года
Индийские эксперты полагают, что страна нуждается в 1 млн квалифицированных программистов
В этом году Apple рассчитывает продать на 10% больше новых iPhone, чем в прошлом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
18
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
14
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
29
GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
29
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
32
Психология геймеров - как видеоигры влияют на мозг и поведение
6
МФВ: Севморпуть может стать "переломным моментом" в отношениях между Индией и РФ
+
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
1

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
09:28
Крым за 10 лет, выпьем не чокаясь.
Испанская пресса: переговоры по Украине могут пройти до конца текущего года
Megard
09:26
оружие можно не только сделать, оружие можно купить, если конечно у тебя есть деньги )
Байден назвал "проигрышем" текущее положение ВС России в конфликте на Украине
Megard
09:24
а что там речь шла о мирном соглашении? Там речь шла о нашей капитуляции.
Байден назвал "проигрышем" текущее положение ВС России в конфликте на Украине
Vincentprapor
09:01
Глупо сравнивать старое поколение с новым в однопоточной производительности, к тому же у процессоров разного сегмента. Походу клепать статьи уже можно не важно из чего Логично что Ryzen 5 7600x мощне...
По производительности на ядро Ryzen 5 9600X превзошел Core i9-14900K
Александр
08:57
А при чём тут хирург? Просто князь Вован завалил братана Ярополка, стал князем, а чтобы проще было рулить принял для Руси рабскую веру. Это ж какое подспорье в управлении, когда холопа по роже тресь,...
О последних терактах в России
xxToaDxx
08:52
Например игры от Сони та же последние из нас, забивала у меня 16 гиг памяти и отдирала оперативы 10 гиг лишних на максимальных текстурах.
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
Rei Hitori
08:48
Она начнёт засасывать бюджет.
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
si-cat
08:44
"..Другой известной разработкой является FEDOR, первый робот-космонавт. В 2019 году он покорил космос, выполнил научную программу и вернулся на нашу планету. " На станции его с помощью лома и какой-...
В Челябинске создают антропоморфного робота для работы в открытом космосе
Dante1980
08:43
Можно узнать цену на привод Ultra HD Blu-ray в рознице. Ну, чтобы сравнить степень "жадности". А то какой-то беспредметный разговор
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
Анатолий Шведцов
08:39
может она впрыскивает неизвестный антибиотик
Секреты галловой мухи: российские ученые раскрывают удивительные свойства микроскопической осы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем