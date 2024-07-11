Доля машин на электротяге в Китае может достичь 75% на первичном рынке.

На протяжении нескольких десятилетий концерн Volkswagen остаётся лидером автомобильного рынка в Китае, но ему уже наступает на пятки местный BYD, с 2022 года выпускающий исключительно гибриды и электромобили, как поясняет South China Morning Post со ссылкой на комментарии аналитиков AlixPartners. Поскольку китайские производители преуспели в выпуске электромобилей, по мере роста их доли рынка зарубежные марки просто будут вынуждены покинуть Китай.

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Источник изображения: AFP

Сейчас около 60% всех выпускаемых в мире электромобилей продаётся на территории Китая, и местные производители по уровню эффективности работы и технологическому развитию опережают зарубежных на пару лет, как считают эксперты. К тому же, выпускаемые в Китае электромобили оказываются на 35% дешевле зарубежных. Если учесть, что уже сейчас примерно 40% первичного автомобильного рынка в Китае занимают машины на электротяге, и доля местных марок постоянно растёт, то по мере достижения отметки в 75% места для зарубежных производителей может не остаться.

Если двадцать лет назад китайский рынок на 80% контролировали зарубежные автопроизводители, то по итогам прошлого года их доля сократилась до 48%. По итогам этого года объёмы продаж электромобилей вырастут от силы на 20% против прошлогодних 37%, но именно китайский рынок будет двигать развитие мирового, как считают аналитики. Экспансию китайских электромобилей за пределы страны не смогут сдержать даже предложенные властями США и Европы повышенные таможенные пошлины. На фоне зарубежных моделей китайские электромобили при нынешнем соотношении цен всё равно будут более привлекательными.