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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Очередная модификация человекоподобного робота Tesla Optimus будет готова в этом году
Это пообещал Илон Маск на текущей неделе.

«Калифорнийский мечтатель» Илон Маск (Elon Musk) сейчас одержим выпуском человекоподобных роботов Optimus по цене около $20 000 за штуку, данный вид бизнеса, по мнению главы Tesla, позволит увеличить капитализацию компании с нынешних $822 млрд до $25 трлн. К слову, курс акций Tesla растёт уже на протяжении 11 торговых сессий подряд, хотя причину подобного оптимизма на фоне не самых удачных итогов второго квартала в электромобильном бизнесе объяснить трудно. Как сообщает Seeking Alpha, на страницах своей социальной сети X Илон Маск сообщил, что новая версия человекоподобного робота Tesla Optimus будет готова в этом году.

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Источник изображения: Engage Tesla

Данное изделие Tesla закономерно эволюционирует, причём компании уже как минимум дважды приходилось серьёзно перерабатывать конструкцию робота. По всей видимости, до конца текущего года будет представлена ещё более совершенная версия Optimus. Маск таинственно пообещал, что новый дизайн робота будет чем-то особенным, но не стал вдаваться в подробности. К концу следующего года Tesla рассчитывает увеличить количество работающих на предприятиях компании роботов Optimus до 1000 штук. В продажу для сторонних клиентов они могут поступить к концу следующего года, но помня о способностях самого богатого в мире производителя обещаний, надеяться на воплощение этого прогноза в жизнь нужно осторожно.

#tesla #илон маск #робототехника #tesla optimus #человекоподобные роботы
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