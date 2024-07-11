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Новости Hardware Алексей Сычёв
Индийские эксперты полагают, что страна нуждается в 1 млн квалифицированных программистов
Такое количество будет востребовано в течение ближайших двух или трёх лет.

Руководство одной из отраслевых ассоциаций Индии, как сообщает Bloomberg, оценивает потребность национальной экономики в квалифицированных специалистах в сфере искусственного интеллекта в 1 млн человек, если рассматривать перспективу ближайших двух или трёх лет. Чтобы покрыть данную потребность рынка, его участникам придётся переучивать более чем половину действующих специалистов, обеспечивая их дополнительную подготовку в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и информационной безопасности.

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Источник изображения: Bloomberg

Выпускники вузов покроют не более четверти потребности рынка, поэтому стремительно меняющаяся конъюнктура рынка труда вынудит даже зрелых специалистов постоянно совершенствовать свои навыки. Всего в технологическом секторе индийской экономики задействовано около 5,4 млн человек, его оборот достигает $250 млрд. Технологические услуги формируют около 7,5% индийского ВВП, величина которого превышает $3 трлн.

По оценке индийских экспертов, местная образовательная система обеспечивает школьников и студентов довольно посредственным уровнем знаний и навыков, которые нельзя сразу же эффективно применить на практике. По предварительным оценкам, дефицит квалифицированных специалистов в цифровой отрасли Индии к 2028 году увеличится с нынешних 25 до 29 %. При этом более половины из 1,4 млрд населения Индии не достигло возраста 30 лет, и работодатели просто вынуждены рассчитывать на молодёжь в заполнении имеющихся вакансий. Международные эксперты выяснили, что не получившие даже школьного образования граждане Индии с большей вероятностью могут найти работу, чем те, кто имеет высшее образование.

#аналитика #индия #рынок труда
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