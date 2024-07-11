Искусственный интеллект должен подогреть спрос.

Год уже перевалил через экватор, а это значит, что Apple должна полным ходом готовиться к сентябрьскому дебюту семейства iPhone 16. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, во втором полугодии компания рассчитывает поставить на рынок не менее 90 млн смартфонов нового поколения. Это примерно на 10% больше, чем было выпущено на сопоставимой фазе жизненного цикла iPhone 15 в прошлом году (81 млн штук).

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Источник изображения: Apple

Не иначе, подобный оптимизм в отношении спроса на iPhone 16 компания обрела за счёт предстоящего внедрения функций Apple Intelligence, позволяющих работать с искусственным интеллектом. Впрочем, запланированный рост объёмов поставок на 10% по сравнению со второй половиной прошлого года не так впечатляет, если учесть, что год назад спрос на смартфоны был достаточно низким, особенно в Китае. Аналитики считают, что в текущем полугодии выручка Apple от реализации iPhone сократится. Впрочем, это не помешало акциям компании дорожать на протяжении семи предыдущих торговых сессий, и теперь капитализация Apple достигает $3,5 трлн.