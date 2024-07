Про функции ИИ тоже никто не забыл.

В Париже состоялась презентация Unpacked, на которой компания Samsung представила свой новый складной смартфон Galaxy Z Fold6. Обновлённая модель получила ряд доработок, направленных на повышение удобства использования и производительности, включая более тонкий корпус, усовершенствованный шарнир и новый внешний дисплей с практически привычным соотношением сторон.

«Сердцем» Galaxy Z Fold6 стал флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. В дополнение к нему установлено 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель объёмом 256, 512 или 1024 Гбайт. В Samsung также отметили увеличенную в 1,6 раза по сравнению с Fold5 испарительную камеру, что должно обеспечить более эффективный отвод тепла.

В Samsung сделали ставку на эргономику и оснастили новинку более тонким и лёгким корпусом. Толщина смартфона в разложенном виде уменьшилась на 0,5 мм, а в сложенном — на 1,3 мм, составив 12,1 мм. Вес сократился на 14 грамм и достиг 239 г, что делает Galaxy Z Fold6 сопоставимым по весу с флагманскими смартфонами традиционного форм-фактора.

Ёмкость аккумулятора осталась на прежнем уровне — 4400 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку на 25 Вт, беспроводную на 15 Вт и обратную беспроводную зарядку на 4,5 Вт. В компании обещают, что благодаря возросшей энергоэффективности Galaxy Fold6 сможет работать дольше без подзарядки.

Конфигурация камер осталась прежней: основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией (f/1.8), 10-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (f/2.4) и 12-Мп широкоугольный модуль (f/2.2) с углом обзора 123 градуса. Во внешнем дисплее расположена 10-Мп селфи-камера, а под внутренним — 4-Мп камера.

Одним из наиболее заметных отличий от предыдущей модели стал внешний дисплей. Его размер увеличился до 6,3 дюйма, а соотношение сторон приблизилось к привычному — 22,1:9 против 23,1:9 у Galaxy Z Fold5. Как и тыльная сторона, внешний экран защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Компания уделила внимание и надежности конструкции: шарнир Galaxy Z Fold6 был переработан, а сам смартфон получил защиту от пыли по стандарту IP48. Это первый складной смартфон Samsung, обладающий подобной защитой.

Внутренний складной 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex с соотношением сторон 20,9:18 практически не изменился. Как и внешний, он построен на матрице Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Разрешение внутреннего экрана составляет 2160 × 1856 пикселей, внешнего — 2376 × 968 пикселей. Пиковая яркость достигает 2600 и 1600 кд/м2 соответственно.

Особое внимание в Samsung уделили развитию фирменных ИИ-функций, которые раскрывают преимущества большого экрана Galaxy Z Fold6. Обновлённая платформа One UI 6.1.1 на базе Android 14 получила ряд новых функций, в том числе, «Ассистент для заметок» (Note Assist), «Обвести и найти» (Circle to Search) и «AI рисунок» (Sketch to Image), которая позволяет генерировать изображения на основе нарисованных от руки эскизов.

Galaxy Z Fold6 будет доступен в трёх цветах: серебристом (Silver Shadow), розовом (Pink) и синем (Navy). Эксклюзивные версии в чёрном (Crafted Black) и белом (White) цветах будут доступны только на сайте Samsung.com.

Стоимость новинки стартует от $1899,99. Предварительные заказы уже принимаются, начало продаж запланировано на 24 июля.