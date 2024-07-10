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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
JPMorgan: по итогам 2026 года BYD выпустит более 6 млн гибридов и электромобилей
Из них только четверть будет продана за пределами Китая.

Некоторые аналитики ожидают, что китайская компания BYD в этом году обойдёт Tesla по количеству выпущенных электромобилей окончательно, и залогом её успеха во многом станут прочные позиции на домашнем китайском рынке. Издание CnEVPost со ссылкой на прогнозы JPMorgan сообщает, что в 2026 году BYD имеет некоторые шансы реализовать во всём мире 6 млн легковых автомобилей. Поскольку от выпуска машин исключительно с ДВС компания уже отказалась, все они будут либо гибридами, либо аккумуляторными электромобилями.

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Источник изображения: BYD

Напомним, что в прошлом году BYD смогла реализовать чуть более 3 млн гибридов и электромобилей, а её присутствие на зарубежных рынках было незначительным. Намеченные темпы экспансии за пределами Китая позволят ей, как считают аналитики JPMorgan, по итогам 2026 года экспортировать 1,5 млн гибридов и электромобилей. Оставшиеся 4,5 млн машин будут проданы в КНР.

Так или иначе, доля BYD на мировом авторынке в итоге вырастет с 3 до 7 %, а вот в сегменте гибридов и электромобилей она останется на уровне 22 %, как ожидают эксперты. Компания к 2026 году собирается обзавестись автосборочными производствами в Узбекистане, Турции, Таиланде, Индонезии, Бразилии и Венгрии. Локализация продукции позволит BYD частично нивелировать высокие таможенные пошлины, которыми Евросоюз намеревается защищать свой рынок от массовой экспансии китайских электромобилей.

#аналитика #электромобили #китайские производители #byd #jpmorgan #китайские электромобили
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