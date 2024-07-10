Итого он выручил почти $200 млн за пару недель.

Ещё в марте этого года был утверждён корпоративный план, согласно которому глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) был обязан продать в июле определённое количество акций, как напоминает Seeking Alpha. В конце июня он уже выручил на подобных сделках в общей сложности $169 млн, а пятого и восьмого июля реализовал ещё 240 000 акций компании на общую сумму $30,7 млн. К слову, основатель компании остаётся держателем более чем 79 млн акций NVIDIA, так что переживать по поводу истощению его активов не приходится.

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Источник изображения: NVIDIA

Между тем, курс акций NVIDIA достиг исторического максимума в $135,58 восемнадцатого июня, но текущие котировки при условии их движения вверх не так уж далеки от этой отметки. Если учесть, что предварительные итоги квартала для TSMC говорят о высоком спросе на компоненты для систем искусственного интеллекта, то и у NVIDIA с квартальной выручкой и прибылью тоже всё должно быть в порядке, хотя она будет отчитываться об этом только в августе. Курс акций NVIDIA продолжает расти на этих новостях, и к следующей неделе вполне может обновить очередной исторический максимум.