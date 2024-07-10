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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США выделят на разработку перспективных технологий упаковки чипов $1,6 млрд субсидий
Из средств, предусмотренных так называемым «Законом о чипах».

По информации агентства Bloomberg представители Министерства торговли США недавно объявили о выделении $1,6 млрд государственных субсидий по «Закону о чипах» на субсидирование деятельности, связанной с совершенствованием технологий упаковки чипов. Речь идёт именно о поддержке исследователей, а не строительстве профильных предприятий.

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Источник изображения: IBM

Впрочем, чиновники подчёркивают, что часть этих субсидий может быть направлена получателями как раз на изготовление прототипов изделий, изготовленных с использованием перспективных технологий и оборудования. Помимо разработки нового оборудования и оснастки, субсидии будут направлены на разработку новых средств автоматизированного проектирования, создание технологий охлаждения чипов со сложной пространственной компоновкой, а также исследования в сфере использования в сфере чиплетов — разнородных кристаллов, объединяемых на одной подложке.

#сша #полупроводники #субсидии #закон о чипах
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