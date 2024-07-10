В целом рынок растёт уже второй квартал подряд, хотя и умеренными темпами.

Итоги второго квартала для рынка ПК в изложении IDC гласят, что общее количество отгруженных за период настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций выросло на 3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года до 64,9 млн штук. Это уже второй квартал подряд, демонстрирующий положительную динамику, тогда как до начала текущего года объёмы поставок ПК снижались на протяжении семи кварталов последовательно.

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Источник изображения: IDC

Особых перестановок в первой тройке игроков рынка ПК не наблюдалось, Lenovo продолжает лидировать и даже укрепила свои позиции с 22,5 до 22,7 %, увеличив попутно объёмы поставок ПК на 3,7 % до 14,7 млн штук. На втором месте расположилась HP Inc., которая вынуждена была сократить свою долю с 21,3 до 21,1 %, хотя и увеличила объёмы поставок продукции на 1,8% до 13,7 млн штук. Dell вообще сократила объёмы поставок ПК на 2,4% до 10,1 млн штук, а её доля на мировом рынке уменьшилась за год с 16,4 до 15,5 %.

Apple на четвёртом месте с куда более скромной долей 8,8% чувствует себя в динамике лучше всех, поскольку смогла увеличить объёмы поставок ПК на 20,8% до 5,7 млн штук. Acer также выступила неплохо, продемонстрировав прирост на 13,7%, но её доля рынка ограничена 6,8% и пятым местом в рейтинге. Как подчёркивают представители IDC, фактор искусственного интеллекта в ближайшие месяцы будет подогревать спрос на новые ПК преимущественно в корпоративном сегменте, а на рынок в целом в немалой степени будет влиять приближение цикла поддержки Windows 10 к концу.