Сделку заключили с другим арендатором.

Как сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на публикацию в The Information, компании Илона Маска xAI не удалось довести до конца переговоры с Oracle о предоставлении доступа к облачным вычислительным мощностям с ускорителями NVIDIA на общую сумму $10 млрд.

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Источник изображения: Reuters

Формально xAI, которая разрабатывает чат-бот Grok, уже арендует у Oracle некоторые вычислительные мощности, но потребности компании растут, а потому новая сделка должна была расширить сотрудничество компаний. Впрочем, теперь такую возможность получит некий другой клиент Oracle. По данным источников, сделка с xAI не состоялась, поскольку компания требовала от Oracle строить специализированный суперкомпьютер быстрее, чем та могла обеспечить. Не сошлись стороны и в вопросе выбора места для размещения центра обработки данных, а Oracle к тому же выражала беспокойство по поводу отсутствия достаточно надёжного энергоснабжения в определённой местности.