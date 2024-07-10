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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Профсоюз Samsung утверждает, что забастовка сотрудников может длиться вечно
Поскольку руководство пока игнорирует их требования.

Не ограничившись первой в истории Samsung Electronics забастовкой сотрудников на прошлой неделе, которая длилась один день, на этой неделе организаторы устроили трёхдневную акцию протеста, но сейчас Bloomberg со ссылкой на лидеров профсоюза заявляет, что забастовка может длиться неопределённые период, если требования сотрудников не будут услышаны руководством.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Напомним, бастующие сотрудники одного из крупнейших предприятий Samsung по выпуску чипов в Южной Корее требуют преимущественно повышения размера оплаты труда в части премиальных выплат, а также увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска. По мнению представителей профсоюза, увеличение сроков забастовки на неопределённый период скажется на объёмах выпуска продукции Samsung и заставит руководство прислушаться к требованиям протестующих. Профсоюзами охвачены около 24% сотрудников компании в Южной Корее.

#samsung #забастовка
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Urkins_2
04:20
Отсосатьты можешь.прибивалка у тебя не выросла.а вот сосать думаю вполне ты научился.это же твое любимое занятие в пензе.Дрочить в игрушках и делать отсос -вот твои два занятия.ты ж пидар
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Urkins_2
04:16
Ты уже заглотил пидар .в реале тебя будут обоссывать скоро
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Konstantin Skorik
04:14
Дождутся ударов по законным складам с украинским оружием на территории прибалтики.
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Nvidia Hater
04:10
Про фризы и вылеты почему то только оприходованные хуангом говорят.славо богу у нас нет такого качества как ты вон записал -это же блевануть можно.там муть как будто реально 1024 на 768.что ты и сдела...
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Nvidia Hater
04:03
в farcry твоя просто в щи сольется.вот там то хорошо тест провести .там то бенч встроен.у меня она есть но ты явно не будешь его проходить ибо кадров 20 просрешь как всегда,а dlss тебе дает такое каче...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Nvidia Hater
04:02
отсоси ублюдок -я выше включил этот пункт с тенями и ничего не поменялось.и 70 кадров когда мочу упыря.у тебя видео как будто насрали на экран и то включен апскейлер без вариантов ты ублюдок скрины на...
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kol0882
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Это скорее "евротрёшка" убитая в хлам в городе где медианная зарплата ниже 40 тыров.
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Nvidia Hater
03:59
А вот теперь мне чмошник обьясни почему на твоем видео даже деталей не видно игры (сетка вся расплылась в щи) а на моем все нормально -ответ прост.ты врубаешьь мыло через дрова или как то по другому и...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Nvidia Hater
03:54
ну поставил я этот пункт и разницы и нет.твоя заглотила и в этом случае.как ей и положено https://youtu.be/Vutkh_Cdt4s
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nukemall
03:47
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