Поскольку руководство пока игнорирует их требования.

Не ограничившись первой в истории Samsung Electronics забастовкой сотрудников на прошлой неделе, которая длилась один день, на этой неделе организаторы устроили трёхдневную акцию протеста, но сейчас Bloomberg со ссылкой на лидеров профсоюза заявляет, что забастовка может длиться неопределённые период, если требования сотрудников не будут услышаны руководством.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Напомним, бастующие сотрудники одного из крупнейших предприятий Samsung по выпуску чипов в Южной Корее требуют преимущественно повышения размера оплаты труда в части премиальных выплат, а также увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска. По мнению представителей профсоюза, увеличение сроков забастовки на неопределённый период скажется на объёмах выпуска продукции Samsung и заставит руководство прислушаться к требованиям протестующих. Профсоюзами охвачены около 24% сотрудников компании в Южной Корее.