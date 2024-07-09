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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупные разработчики ПО не торопятся оптимизировать свои приложения под AI PC
Продвижение концепции наталкивается и на другие сложности.

Продвигаемая Microsoft и ближайшими партнёрами на рынке ПК концепция «AI PC» подразумевает наличие в составе ноутбуков и настольных систем центральных процессоров с возможностью локального ускорения вычислений, связанных с работой систем искусственного интеллекта. Как отмечает Bloomberg, не все разработчики программного обеспечения готовы заниматься оптимизацией своих продуктов под новые аппаратные платформы, причём мелкие участники рынка в этом отношении порой даже более сговорчивы, чем общепризнанные лидеры сегмента.

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Источник изображения: Bloomberg по данным отчёта IDC

Как отмечает источник, одному из крупных производителей ПК отказали в просьбе оптимизировать своё ПО к моменту дебюта новых моделей класса AI PC сразу трое крупных разработчиков: Adobe, Salesforce и SentinelOne. Представители Best Buy пояснили такое равнодушие отраслевых гигантов их сомнениями в востребованности предлагаемых функции ИИ, поскольку разработчики нередко демонстрируют их применение на довольно жизненных, но несерьёзных примерах. В частности, искусственный интеллект может формировать такое изображение в режиме видеоконференции, которое будет создавать у собеседников ощущение, что пользователь их пристально слушает, хотя на самом деле он даже в этот момент не будет смотреть на экран.

Есть ещё ряд недостатков у тех моделей использования искусственного интеллекта, который отталкивает крупных разработчиков от скорой оптимизации своего ПО под новые решения. В итоге, как считают аналитики IDC, среди новых ПК, проданных в текущем году, требованиям Microsoft к AI PC будет соответствовать не более 3% систем, в следующем году их доля увеличится до 11,6%, а рубеж в 40% преодолеет не ранее 2028 года.

Корпоративных клиентов, помимо прочего, отпугивает необходимость переходить на Arm-совместимые процессоры Qualcomm в ряде случаев, что неизбежно вызовет проблемы с поддержкой специфических приложений. Зато в сегменте ноутбуков новые процессоры способны экономить заряд батареи, ускоряя работу ИИ с меньшим расходом энергии. Некоторые покупатели только ради этого готовы приобретать более современные ноутбуки. Впрочем, сейчас модели на базе новейших процессоров Qualcomm оказываются на 48% дороже обычных, а потому этой компании придётся потратить немало средств на рекламу, чтобы эту марку хотя бы узнали в сегменте ПК.

#аналитика #microsoft #искусственный интеллект #qualcomm #idc #ai pc
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