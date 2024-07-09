Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские эксперты считают, что национальная полупроводниковая отрасль не страдает от проблем с литографией
Точнее, просто закрывают на эту проблему глаза.

Ресурс TechNews сообщает, что государственный китайский исследовательский институт China Association for Science and Technology в своём докладе о стоящих перед национальной полупроводниковой отраслью проблемах не стал упоминать о доступе китайских производителей к современному литографическому оборудованию и технологиям. Как известно, на ограничение этого доступа направлены санкции США, Нидерландов и Японии.

реклама

Источник изображения: ASML

В известной степени, как считает источник, подобное игнорирование существующей проблемы продиктовано политическими соображениями. Китайская сторона просто не желает признавать, что отсутствие доступа к передовому литографическому оборудованию сдерживает развитие национальной полупроводниковой отрасли. Китайская промышленность пока способна лишь на 20% обеспечивать себя необходимым технологическим оборудованием для выпуска чипов, но главе государства Си Цзиньпину даже приписывают заявление в адрес премьер-министра Нидерландов, которое гласит, что китайская промышленность не нуждается в помощи компании ASML. Последняя контролирует 93% мировых поставок литографических сканеров и подчиняется требованиям правил экспортного контроля не только Нидерландов, но и США.

#сша #полупроводники #китай #санкции
+
Написать комментарий (0)
Запрет на доступ к OpenAI в Китае не распространяется на клиентов Microsoft Azure
Россия стала массово «отстреливать» HIMARS: в зоне СВО за последние несколько дней уничтожено 5 пусковых установок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
13
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
29
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
56
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
10

Сейчас обсуждают

Александр
13:16
Каменск-Шахтинский. Хотя конечно город у нас чуть ли не самый дорогой в области.((
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
Можем повторить
13:14
«БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ» Алла Пугачева опубликовала пост с фото из детской больницы в Киеве.
Стало известно, как Украина хотела угнать российский сверхзвуковой бомбардировщик
Легенда
13:08
доброго ранку. гамаю в зет зет зет.
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Шнур
13:01
Он еще не разработан и неизвеизвестно когда появится и на каких двигателях летать будет. Это как с российским самолетом 6-го поколения, еще нет двигателя для 5-го а в россии уже 6-го поколения разраба...
Новый китайский истребитель-невидимка J-31B считается конкурентом F35 и готов к действию
Nvidia Hater
13:00
да он просто местный клоун с 3050.у меня на ультрах полных идет на 6600 отлично эта игра без апскейлеров.в fhd разумеется.выглядит гораздо лучше чем вот это гамно у него на экране
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Ирина Светличная
13:00
А как упадут цены? Если ставка цб выше 16% , да и стройматериалы не дешевеют! Упадет предложение, ну а где люди жить будут 🙄
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
Ирина Светличная
12:58
Незнаю, где вы такие цены нашли. В 20 году до повышения в декабре хрущ 2ка неплохим ремонтом 2.9 млн купили. Сейчас 5 с копейками стоит такая. Самара.
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
VladTag
12:56
ВС РФ установили контроль над позицией ВСУ на господствующей высоте в Харьковской области
Михаил Авраменко
12:55
Ну да, надо окраинцам всё-таки устроить тотальный блэкаут к зиме. Пусть живут на своих хуторах как в 19м веке.
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Михаил Авраменко
12:54
А тебе зачем? Всё равно будешь хрюкать что это неправда.
ВС РФ установили контроль над позицией ВСУ на господствующей высоте в Харьковской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем