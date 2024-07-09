Точнее, просто закрывают на эту проблему глаза.

Ресурс TechNews сообщает, что государственный китайский исследовательский институт China Association for Science and Technology в своём докладе о стоящих перед национальной полупроводниковой отраслью проблемах не стал упоминать о доступе китайских производителей к современному литографическому оборудованию и технологиям. Как известно, на ограничение этого доступа направлены санкции США, Нидерландов и Японии.

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Источник изображения: ASML

В известной степени, как считает источник, подобное игнорирование существующей проблемы продиктовано политическими соображениями. Китайская сторона просто не желает признавать, что отсутствие доступа к передовому литографическому оборудованию сдерживает развитие национальной полупроводниковой отрасли. Китайская промышленность пока способна лишь на 20% обеспечивать себя необходимым технологическим оборудованием для выпуска чипов, но главе государства Си Цзиньпину даже приписывают заявление в адрес премьер-министра Нидерландов, которое гласит, что китайская промышленность не нуждается в помощи компании ASML. Последняя контролирует 93% мировых поставок литографических сканеров и подчиняется требованиям правил экспортного контроля не только Нидерландов, но и США.