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Новости Hardware Алексей Сычёв
XPeng откажется от использования лидаров в своих электромобилях
Упор будет сделан на машинное зрение, как и в случае с Tesla.

Американский автопроизводитель никогда не применял оптические радары (лидары) в своих серийных электромобилях, но регулярно использует их на прототипах для калибровки собственных систем, отвечающих за активную безопасность. Лидары остаются достаточно дорогим типом автомобильных компонентов, но они позволяют уверенно распознавать окружающие объекты и препятствия на значительном удалении даже в условиях ограниченной видимости. Как сообщает CnEVPost, китайская компания XPeng при подготовке к анонсу своей новой модели с рабочим обозначением F57 решила отказаться от использования лидара.

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Источник изображения: CnEVPost

Электромобиль без лидара будет представлен компанией в четвёртом квартале текущего года. Как и компания Tesla, китайский автопроизводитель XPeng считает, что использование камер позволяет добиться необходимой степени автономности без ущерба для безопасности, поэтому от дорогостоящих лидаров можно отказаться. Примечательно, что XPeng в своё время оказалась одним из первых автопроизводителей, начавших установку лидаров на серийных электромобилях. Некоторые из моделей использовали пару лидаров, что дополнительно увеличивало себестоимость. Очевидно, что в условиях «ценовых войн» на китайском рынке электромобилей XPeng ищет возможности сэкономить, и упразднение лидаров является довольно эффективным способом сделать это.

По данным знакомых с ситуацией источников, в последние месяцы при обучении фирменной системы активной помощи водителю XNGP компания XPeng на показания лидаров полагалась преимущественно для вспомогательной оценки расстояния до статичных объектов, в остальном полагаясь на камеры. К следующему года фирменная технология XPeng должна позволить среднестатистическому водителю в Китае проезжать сотни километров в автоматическом режиме в городских условиях без необходимости вмешиваться в управление транспортным средством.

#tesla #автопилот #xpeng #лидар #китайские электромобили
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