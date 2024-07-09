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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В 2026 году Xiaomi выпустит подзаряжаемый последовательный гибрид, чтобы соперничать с Li Auto (Lixiang)
Он станет третьей моделью марки на рынке транспортных средств.

В отличие от многих автопроизводителей, считающих кроссоверы наиболее динамично развивающимся сегментом рынка, Xiaomi для своего дебюта на рынке электромобилей выбрала седан SU7. Осведомлённые источники утверждают, что конкурирующий с Tesla Model Y электрический кроссовер компания Xiaomi тоже выпустит в 2025 году, а через год, как поясняет CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, появится третья модель транспортного средства этой китайской марки.

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Источник изображения: CnEVPost

Это будет кроссовер, чья силовая установка будет устроена по принципу последовательного гибрида с возможностью подзарядки от электросети. Машина будет ориентирована на семейных покупателей, а потому наверняка получится достаточно крупной и вместительной. Что характерно, официальные представители Xiaomi ранее уже заявляли, что в ближайшие годы компания не собирается выпускать модели с ДВС, и что могло поколебать её веру в «чистокровные» электромобили, не уточняется. По данным китайских источников, Xiaomi уже располагает двумя версиями прототипов нового транспортного средства, и говорить о наличии устоявшейся концепции выпуска такого кроссовера пока рано.

В последовательных гибридах ДВС не имеет механической связи с колёсами, выступая только в роли бензогенератора, подзаряжающего тяговую батарею и питающего тяговые электродвигатели. Самым известным на китайском рынке сторонником такой схемы является Li Auto (Lixiang). Кроссоверы этой марки обрели определённую популярность на российском рынке, хотя по официальным каналам сюда не поставляются, но тип силовой установки имеет далеко не первостепенное значение для востребованности этих машин. Скорее, китайской компании удалось создать достаточно комфортные кроссоверы по относительно разумной цене, обладающие постоянно расширяющейся через обновление программного обеспечения функциональностью.

#xiaomi #электромобили xiaomi #гибриды #китайские кроссоверы
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