Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рыночная капитализация TSMC в моменте превысила $1 трлн
Контрактный производитель наконец-то удостоился внимания рыночных спекулянтов.

Издание South China Morning Post отмечает, что инвестиционный бум в сегменте искусственного интеллекта наконец-то в должной мере затронул не только поставляющую чипы для ускорителей вычислений NVIDIA, но и выпускающую эти самые чипы тайваньскую компанию TSMC. Если рыночная капитализация первой уже давно превышает $3 трлн и в прошлом месяце даже на короткое время превратила её в крупнейшую компанию мира, то капитализация TSMC лишь на этой неделе кратковременно преодолела отметку в $1 трлн.

реклама

Источник изображения: TSMC

Даже в этом случае, тем не менее, TSMC уже способна поспорить с Meta Platforms за седьмую позицию в списке крупнейших компаний мира с точки зрения рыночной капитализации. Если первые три места занимают в порядке убывания Microsoft, Apple и NVIDIA, обладая капитализацией свыше $3 трлн каждая, то Alphabet и Amazon довольствуются меньшими суммами, занимая четвёртое и пятое места соответственно. Шестое досталось ближневосточному энергетическому гиганту Saudi Aramco, за седьмое спорят Meta Platforms и TSMC, а Tesla оказалась на восьмом. К слову, данная позиция не мешает владеющему крупным пакетом акций последней Илону Маску (Elon Musk) оставаться богатейшим человеком планеты.

#финансы #tsmc #акции #капитализация
+
Написать комментарий (0)
TSMC начнёт выпуск 3-нм чипов MediaTek и Qualcomm в четвёртом квартале
Акции NVIDIA почти исчерпали возможности роста в среднесрочной перспективе
Автопроизводители не торопятся закупать тяговые батареи и ждут дальнейшего снижения цен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
24
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
10
Windows XP в 2024 году - Часть 1
19
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
32
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
20
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
1
Мое мнение о Pixel 7 Pro
+

Сейчас обсуждают

vl
08:39
ври, да знай меру, на 4060 сидит 3,02% , а на 7900XTX 0,37% .
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
HyperVG
08:35
И самое забавное, что подобная фигня с обновами не только на Sweet (Redmi note 10 pro). Poco x3 pro в 12.0 зависал намертво в шторке, 12.5.1 отозвали из-за количества багов (а если обновился, то сиди,...
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
HyperVG
08:34
Да. А потом кирпич/ баги и глюки. Надо добрую сотню лет выждать, а потом смотреть отзывы от других людей на нужную обнову и только после этого ставить... Да и то полным файлом прошивки. А вообще сяо...
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
vl
08:34
цитата: "Совершенно неожиданно в лидеры выбилась Radeon RX 6750 GRE. В списке значится версия на 12 Гб, обладающая приличным запасом производительности" , ну да, по сравнению с нулём в мае и 0,2% в ию...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Degit22
08:33
Как развидеть коженную варяжку, на которой лежит чип?
Новый флагманский процессор Huawei Kirin может быть на уровне Snapdragon 8 Gen 2
Ezdiumno_ru
08:15
Поставки же не В Россию, а ЧЕРЕЗ Россию в Казахстан и далее. При чем тут импортозамещение???
Таможня Казахстана начала задержку российских фур с европейскими товарами
Артём Николаев
08:13
Що за главный запрет?
Россия разрушает основные принципы Бреттон-Вудской системы, создавая альтернативу доллару
Игорь Шелахонов
08:07
Детская больница, жилая многоэтажка - это все военные объекты для росс армии.
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
Ачемвыэто Докажите
08:07
Все верно говоришь. Достали вот эти костыли в виде ВМ. Натив наше все. А то телефоны уже прост пострашнее некоторых компов, а толку нет нихрена.
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
Docent
08:06
Не покупайте 6" читалки! Берите 7" Кажется, что разница невелика, но это не так. Да, 7" чуть дороже, зато читать НАМНОГО приятнее...
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем