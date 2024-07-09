Контрактный производитель наконец-то удостоился внимания рыночных спекулянтов.

Издание South China Morning Post отмечает, что инвестиционный бум в сегменте искусственного интеллекта наконец-то в должной мере затронул не только поставляющую чипы для ускорителей вычислений NVIDIA, но и выпускающую эти самые чипы тайваньскую компанию TSMC. Если рыночная капитализация первой уже давно превышает $3 трлн и в прошлом месяце даже на короткое время превратила её в крупнейшую компанию мира, то капитализация TSMC лишь на этой неделе кратковременно преодолела отметку в $1 трлн.

реклама

Источник изображения: TSMC

Даже в этом случае, тем не менее, TSMC уже способна поспорить с Meta Platforms за седьмую позицию в списке крупнейших компаний мира с точки зрения рыночной капитализации. Если первые три места занимают в порядке убывания Microsoft, Apple и NVIDIA, обладая капитализацией свыше $3 трлн каждая, то Alphabet и Amazon довольствуются меньшими суммами, занимая четвёртое и пятое места соответственно. Шестое досталось ближневосточному энергетическому гиганту Saudi Aramco, за седьмое спорят Meta Platforms и TSMC, а Tesla оказалась на восьмом. К слову, данная позиция не мешает владеющему крупным пакетом акций последней Илону Маску (Elon Musk) оставаться богатейшим человеком планеты.