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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Запрет на доступ к OpenAI в Китае не распространяется на клиентов Microsoft Azure
По крайней мере, на сегодняшний момент.

Издание The Information сообщило, что вступающий с этого вторника запрет на доступ к сервисам OpenAI для китайских разработчиков ПО в действительности не распространяется на местных клиентов Microsoft Azure. Подписчики этого облачного сервиса до сих пор имеют возможность обучать большие языковые модели OpenAI для собственных нужд.

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Источник изображения: The Information, Mike Sullivan

Сложно сказать, как долго данная лазейка позволит китайским разработчикам пользоваться сервисами OpenAI. Китайским клиентам Microsoft Azure предоставляется доступ к серверным системам, расположенным за пределами КНР, поэтому формально они не подчиняются требованиям китайских законов. Однако, Microsoft наверняка вынуждена будет подчиниться требованиям американских властей, которые нацелены ограничить доступ китайских разработчиков к передовым языковым моделям OpenAI.

#китай #искусственный интеллект #санкции #openai #microsoft azure
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