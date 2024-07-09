Издание The Information сообщило, что вступающий с этого вторника запрет на доступ к сервисам OpenAI для китайских разработчиков ПО в действительности не распространяется на местных клиентов Microsoft Azure. Подписчики этого облачного сервиса до сих пор имеют возможность обучать большие языковые модели OpenAI для собственных нужд.
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Сложно сказать, как долго данная лазейка позволит китайским разработчикам пользоваться сервисами OpenAI. Китайским клиентам Microsoft Azure предоставляется доступ к серверным системам, расположенным за пределами КНР, поэтому формально они не подчиняются требованиям китайских законов. Однако, Microsoft наверняка вынуждена будет подчиниться требованиям американских властей, которые нацелены ограничить доступ китайских разработчиков к передовым языковым моделям OpenAI.