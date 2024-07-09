Власти китайской столицы, как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, собираются одобрить использование беспилотных такси на дорогах общего пользования. Общественные слушания по составу и содержанию предполагаемых правил эксплуатации таких транспортных средств будут продолжаться до 29 июля текущего года.
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Пекинские власти ещё в 2020 году начали создавать на территории столицы демонстрационную зону для испытаний беспилотных такси. Позже подобные территории были выделены в нескольких крупных городах Китая, к испытаниям беспилотных такси были привлечены несколько компаний, среди которых имеются и интернет-гиганты типа Baidu. Китайские стартапы, наделяющие технологиями автопилота электромобили для частного пользования, добились в этом неплохих успехов — при наличии поддерживающей цифровой инфраструктуры те же машины XPeng уже позволяют передвигаться в черте крупных городов практически без вмешательства со стороны водителя.