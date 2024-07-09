Публичные слушания по черновому варианту правил продлятся до 29 июля.

Власти китайской столицы, как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, собираются одобрить использование беспилотных такси на дорогах общего пользования. Общественные слушания по составу и содержанию предполагаемых правил эксплуатации таких транспортных средств будут продолжаться до 29 июля текущего года.

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Источник изображения: Reuters

Пекинские власти ещё в 2020 году начали создавать на территории столицы демонстрационную зону для испытаний беспилотных такси. Позже подобные территории были выделены в нескольких крупных городах Китая, к испытаниям беспилотных такси были привлечены несколько компаний, среди которых имеются и интернет-гиганты типа Baidu. Китайские стартапы, наделяющие технологиями автопилота электромобили для частного пользования, добились в этом неплохих успехов — при наличии поддерживающей цифровой инфраструктуры те же машины XPeng уже позволяют передвигаться в черте крупных городов практически без вмешательства со стороны водителя.