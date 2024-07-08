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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Автопроизводители не торопятся закупать тяговые батареи и ждут дальнейшего снижения цен
Это подрывает финансовые показатели производителей батарей.

Публикация Bloomberg позволяет убедиться, что бизнес южнокорейских производителей тяговых батарей в целом находится не в лучей форме, поскольку цены на продукцию снижаются и формируют убытки. В частности, LG Energy Solution по итогам второго квартала рассчитывает столкнуться со снижением операционной прибыли на 58% до $141 млн в годовом сравнении. Это на треть меньше ожиданий инвесторов, а выручка компании должна сократиться на 30% до $4,5 млрд. Прошлый квартал компания должна была завершить с $182 млн чистых убытков.

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Источник изображения: Bloomberg

Подробный квартальный отчёт появится позже, а пока LG Energy Solution подводит предварительные итоги периода. Аналитики Hyundai Motor Securities поясняют, что автопроизводители на фоне ценовых войн на рынке тяговых батарей просто выжидают возникновения более выгодных условий для покупки аккумуляторов. Во втором полугодии, по их мнению, цены продолжат падать, а потому автопроизводители и не спешат заключать контракты на текущих уровнях. На бизнесе поставщиков тяговых аккумуляторов это предсказуемо сказывается негативным образом.

#аналитика #финансы #электромобили #тяговые аккумуляторы #lg energy solution
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