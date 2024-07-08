А также датчика изображений на 50 мегапикселей китайского производства.

Ресурс GizmoChina со ссылкой на одного осведомлённого китайского информатора сообщает, что в четвёртом квартале текущего года Huawei представит флагманский смартфон Mate 70, который будет характеризоваться наличием нового процессора собственной разработки с врождённой поддержкой сетей 5G, датчика изображений китайской разработки на 50 мегапикселей и операционной системы Huawei HarmonyOS.

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Источник изображения: Huawei

Если компании и её партнёрам удастся совладать с трудностями производственного характера, она также сможет предложить и более «тяжеловесный продукт». Имеется ли ввиду лишь более современный процессор HiSilicon, либо речь идёт о ещё более впечатляющем по своим характеристикам смартфоне, не уточняется. В любом случае, Huawei решительно настроена наладить выпуск новых мобильных процессоров в массовых количествах, даже если уровень брака будет высоким.