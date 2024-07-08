По информации South China Morning Post, Всемирная конференция по искусственному интеллекту не прошла даром для развития китайской робототехнической отрасли. Шанхайские власти воспользовались мероприятием, чтобы обнародовать рамочные правила разработки и эксплуатации человекоподобных роботов.
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По мнению муниципальных властей Шанхая, человекоподобные роботы не должны представлять угрозу для жизни и здоровья человека, а также его достоинства. Роботы должны создаваться с учётом вероятных рисков их эксплуатации и оснащаться разного рода системами безопасности, срабатывающими в экстренных ситуациях. На разработчиков человекоподобных роботов также возлагается обязанность обучать пользователей их гуманному и законному применению.
Власти КНР ставят перед национальной робототехнической отраслью амбициозные цели. Наладить массовый выпуск человекоподобных роботов в стране планируется к следующему году, а уже через пару лет Китай рассчитывает стать ведущим их производителем в мире. Внутри страны такие роботы должны найти применение в здравоохранении, сфере бытовых услуг, сельском хозяйстве и логистике.