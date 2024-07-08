Через три года Китай планирует стать ведущим производителем таких роботов.

По информации South China Morning Post, Всемирная конференция по искусственному интеллекту не прошла даром для развития китайской робототехнической отрасли. Шанхайские власти воспользовались мероприятием, чтобы обнародовать рамочные правила разработки и эксплуатации человекоподобных роботов.

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Источник изображения: Xinhua

По мнению муниципальных властей Шанхая, человекоподобные роботы не должны представлять угрозу для жизни и здоровья человека, а также его достоинства. Роботы должны создаваться с учётом вероятных рисков их эксплуатации и оснащаться разного рода системами безопасности, срабатывающими в экстренных ситуациях. На разработчиков человекоподобных роботов также возлагается обязанность обучать пользователей их гуманному и законному применению.

Власти КНР ставят перед национальной робототехнической отраслью амбициозные цели. Наладить массовый выпуск человекоподобных роботов в стране планируется к следующему году, а уже через пару лет Китай рассчитывает стать ведущим их производителем в мире. Внутри страны такие роботы должны найти применение в здравоохранении, сфере бытовых услуг, сельском хозяйстве и логистике.