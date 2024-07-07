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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Губернатор Техаса призвал японские компании строить предприятия в этом штате
Одновременно выражается надежда на укрепление связей с Тайванем.

Южнокорейская компания Samsung Electronics уже несколько десятилетий выпускает чипы на территории Техаса, и сейчас завершает строительство как минимум одного нового предприятия, которое будет выдавать более современную продукцию для нужд американских заказчиков. Губернатор штата Грег Эбботт (Greg Abbott) в интервью Nikkei Asian Review назвал Японию союзником США в противодействии Китаю, и призвал компании из Страны восходящего солнца строить свои предприятия на территории Техаса.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Губернатор штата на днях отправился в недельную командировку на Тайвань, в Южную Корею и Японию, чтобы обсудить с местными компаниями возможности сотрудничества в сфере производства полупроводниковых компонентов и энергетики. Техас ставит перед собой задачу двигаться в авангарде территорий США, привлекающих профильные производства. На Тайване у Техаса появится своё торговое представительство.

Даже наличие предприятий Samsung в Техасе способно привлечь в штат японских поставщиков оборудования и расходных материалов, поскольку японская промышленность сильна в этих сферах и может участвовать в локализации цепочек поставок. Непосредственно из бюджета штата на нужды субсидирования соответствующих проектов будет выделено $1,4 млрд. Губернатор обещает объявить имена получателей субсидий в скором времени.

#полупроводники #япония #тайвань #субсидии #техас
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