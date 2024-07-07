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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NIO тоже собирается использовать человекоподобных роботов при сборке электромобилей
По примеру Tesla.

Целая группа китайских стартапов в своём развитии пытается повторить путь американской компании Tesla, и если последняя намеревается привлекать выпускаемых самостоятельно человекоподобных роботов Optimus для выполнения различных операций на сборочном конвейере, то китайская NIO для этих целей готова использовать роботов стороннего производства, как отмечает CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ.

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Источник изображения: Leju Robotics

В рамках эксперимента человекоподобный робот Kuavo, использующий операционную систему Huawei HarmonyOS, уже проходит тестирование на предприятиях NIO. Компания Huawei также готова предоставить партнёру доступ к большой языковой модели Pangu для обучения подобных роботов необходимым навыкам. Впрочем, сотрудничеством с Kuavo компания NIO не ограничивается, поскольку ещё в феврале она продемонстрировала человекоподобного робота UBTech Robotics, участвующего в процессе сборки электромобилей на одном из своих предприятий. Тогда робот этой марки получил возможность контролировать качество сборки дверных замков, ремней безопасности и передней светотехники электромобилей, а из сборочных операций ему доверили только наклейку логотипов на кузов машины.

Строго говоря, применение именно человекоподобных роботов при сборке электромобилей не столь оправдано по сравнению со специализированными промышленными, но первые обладают большей гибкостью в обучении и настройке, поэтому при условии достаточно низкой себестоимости могут найти применение и в промышленности, но до этого момента ещё очень далеко.

#электромобили #nio #человекоподобные роботы #производство электромобилей
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