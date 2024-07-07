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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
И оно вредит бизнесу.

Покинув в этом году пост генерального директора ASML, Петер Веннинк (Peter Wennink) получил больше свободы в своих высказываниях, поскольку они теперь не могут прямо влиять на бизнес компании или её репутацию. Напомним, ASML является крупнейшим в мире поставщиком литографических сканеров, которые нужны для производства полупроводниковых компонентов из кремния. Влияние геополитики на деятельность ASML усилилось в 2019 году, когда власти Нидерландов запретили компании поставлять в Китай передовые сканеры для работы с EUV-литографией. Как поведал бывший глава ASML в недавнем интервью на радио, противостояние США и Китая в полупроводниковой отрасли не завершится в ближайшие десятилетия.

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Источник изображения: Reuters

По словам Веннинка, все подобные ограничения принимаются исключительно на основе идеологии, для их обоснования не нужны какие-то факты или статистика. Именно идеология мешает гармоничному развитию бизнеса ASML, который успешно выстраивался в Китае на протяжении нескольких десятилетий. Руководство компании не хотело подводить своих местных клиентов, и Веннинк пытался лоббировать интересы ASML в период эскалации санкций. В Вашингтоне, как он пошутил во время интервью, его вполне могли бы считать «другом Китая», но в действительности он работал на интересы компании и её акционеров, а также клиентов. В ближайшие годы на улучшение ситуации в отрасли рассчитывать не придётся, как считает бывший глава ASML, пока приоритет имеют геополитические интересы.

#сша #полупроводники #китай #санкции #asml
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