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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA почти исчерпали возможности роста в среднесрочной перспективе
В этом убеждены представители New Street Research.

В ближайшее время от акций NVIDIA не следует ожидать серьёзного дальнейшего роста курсовой стоимости, как убеждены аналитики New Street Research, которые целевой прогноз по этому критерию на ближайшие двенадцать месяцев закрепили на уровне $135 за акцию при текущем курсе $125,38.

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Источник изображения: NVIDIA

По их мнению, для значительного роста котировок может потребоваться существенный рост выручки после 2025 года, который пока не кажется представителям New Street Research таким уж вероятным. По сути, к текущему моменту акции NVIDIA практически исчерпали свой потенциал роста. Только с начала этого года они выросли в цене на 154%, а все прочие фондовые индексы подобных темпов не демонстрировали и близко.

Впрочем, аналитики Radio Free Mobile считают, что ожидающийся в августе квартальный отчёт NVIDIA ещё может стать источником хороших новостей для инвесторов, поскольку предварительные итоги второго квартала в изложении Samsung позволяют надеяться на сохранение высокого спроса на компоненты для ускорителей вычислений, которые компанией NVIDIA поставляются в значительных количествах, хотя новейшими микросхемами HBM3E непосредственно Samsung её пока и не снабжает.

#nvidia #аналитика #искусственный интеллект #акции
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