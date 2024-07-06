С подачи западных СМИ принято считать, что флагманом китайской отрасли информационных технологий в сфере разработки ускорителей вычислений является компания Huawei Technologies, а поскольку она заодно со своим основным подрядчиком по выпуску чипов SMIC давно находится под санкциями США и их союзников, выпускаться чипы для профильных ускорителей в достаточных количествах они по этой причине не могут. Как отмечает Reuters, представители Huawei не склонны разделять эту точку зрения.
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Генеральный директор подразделения Huawei Cloud Чжан Пинъян (Zhang Ping’an) во время своего выступления на Всемирной конференции по ИИ признал, что сложно отрицать наличие негативного влияния санкций на вычислительные мощности в Китае, но пояснил, что нельзя полагаться только на выпускаемые по передовым технологиям чипы при развитии национальной вычислительной инфраструктуры. По его словам, нельзя считать, что без передовых чипов невозможно добиться лидерства в сфере искусственного интеллекта, так как эта точка зрения деструктивна для развития отрасли. Huawei призывает комбинировать вычислительные ресурсы облачных систем, периферийных систем и телекоммуникационных решений для наиболее эффективного развития данной отрасли в Китае.