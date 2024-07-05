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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA недавно выручил от продажи акций компании $169 млн
Он впервые прибегнул к продаже акций в этом году.

Значительная часть благосостояния основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), упоминаемого в различных рейтингах, определяется именно количеством акций, ему принадлежащих. Учитывая активный рост котировок в текущем году, который с начала указанного периода превысил 155%, нет ничего удивительного в том, что руководитель NVIDIA использует благоприятную конъюнктуру для продажи некоторой части принадлежащих ему акций компании, как поясняет Seeking Alpha.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом глава NVIDIA впервые реализовал часть принадлежащих ему акций компании в текущем году, продав их в период с 28 июня по 2 июля на общую сумму $169 млн. Общее количество реализованных основателем компании акций достигло 1,3 млн штук, они были проданы по курсу от $118,98 до $127,66. Надо сказать, что время продажи акций руководством крупных корпораций не всегда определяется именно их желанием заработать на таких сделках в конкретный благоприятный период. Деньги нередко требуются владельцам крупных пакетов акций для уплаты налогов или участия в новых сделках по приобретению акций на условиях значительно выгоднее рыночных.

#nvidia #финансы #акции #дженсен хуанг
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