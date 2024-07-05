Это вполне предсказуемо.

Полупроводниковая отрасль США даже при наличии серьёзных субсидий не будет возрождаться сама по себе, её нужно обеспечить квалифицированными кадрами на местах, и судя по публикации Bloomberg, власти страны это прекрасно понимают, намереваясь выделить часть из $5 млрд федеральных субсидий на подготовку специалистов для новых предприятий.

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Средства будут направлены на 10 проектов по подготовке кадров для американских предприятий полупроводниковой отрасли, каждый подразумевает профильные расходы в размере от $500 000 до $2 млн. По некоторым оценкам, к 2030 году полупроводниковая отрасль США будет нуждаться в 90 000 технических специалистов, и эту потребность нужно будет закрывать с привлечением не только капитала частных компаний, но и государственных средств. За два года, прошедших с момента подписания «Закона о чипах», более 50 муниципальных вузов в США ввели в свои учебные планы программы подготовки специалистов для полупроводниковой отрасли или расширили уже существующие направления. Крупные компании, строящие свои предприятия в США, выделили по $40-50 млн каждая на подготовку кадров.