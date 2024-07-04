Агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы профильной отраслевой ассоциации сообщает, что японские производители оборудования для выпуска чипов улучшили свой прогноз по выручке на текущий фискальный год с $25 до $26 млрд. Это позволяет рассчитывать, что по итогам отчётного периода выручка поставщиков оборудования повысится на 15%.
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В текущем году выручку будут двигать вверх не только спрос на оборудование для производства памяти, используемой в системах искусственного интеллекта, но и стремление китайских производителей электронных устройств добиться определённого уровня независимости от зарубежных поставщиков. К марту 2026 года выручка японских производителей профильного оборудования вырастет ещё на 10% до $29 млрд, а ещё через год увеличится до $32 млрд. Японским поставщикам сотрудничество с китайскими клиентами выгодно, но власти США пытаются его ограничить.