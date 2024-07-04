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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские производители оборудования для выпуска чипов рассчитывают на стабильный рост выручки
Искусственный интеллект и китайское импортозамещение будут этому способствовать.

Агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы профильной отраслевой ассоциации сообщает, что японские производители оборудования для выпуска чипов улучшили свой прогноз по выручке на текущий фискальный год с $25 до $26 млрд. Это позволяет рассчитывать, что по итогам отчётного периода выручка поставщиков оборудования повысится на 15%.

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Источник изображения: Tokyo Electron

В текущем году выручку будут двигать вверх не только спрос на оборудование для производства памяти, используемой в системах искусственного интеллекта, но и стремление китайских производителей электронных устройств добиться определённого уровня независимости от зарубежных поставщиков. К марту 2026 года выручка японских производителей профильного оборудования вырастет ещё на 10% до $29 млрд, а ещё через год увеличится до $32 млрд. Японским поставщикам сотрудничество с китайскими клиентами выгодно, но власти США пытаются его ограничить.

#полупроводники #китай #санкции #япония
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