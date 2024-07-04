Эта сумма будет сформирована средствами от поставок ускорителей вычислений.

Поставки ускорителей NVIDIA в Китай ограничивались в два этапа с осени 2022 года, но компания в настоящий момент сохраняет способность отгружать на местный рынок адаптированные под актуальные требования ускорители H20, и таковых она по итогам текущего года может здесь реализовать около 1 млн штук, как считают аналитики SemiAnalysis. Это в два раза больше, чем ожидаемый тираж ускорителей Huawei Ascend 910B.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Подобные итоги года позволяют NVIDIA рассчитывать на выручку не менее $12 млрд даже с учётом наличия ограничений на поставку ускорителей вычислений в Китай. Каждый из ускорителей H20 стоит от $12 000 до $13 000, как считают авторы прогноза. К слову, за весь прошлый фискальный год NVIDIA выручила в Китае не более $10,3 млрд, и в эту сумму вошли не только деньги, полученные от реализации ускорителей на местном рынке. До введения санкций в 2021 году китайские клиенты обеспечивали более четверти всей выручки NVIDIA. Даже при наличии спроса на ускорители типа H20, в этом году Китай сможет сформировать не более 10% всей выручки компании. Данное решение на практике показывает даже чуть более высокое быстродействие по сравнению с китайским ускорителем Huawei Ascend 910B. Кроме того, у последнего из производителей имеются проблемы с выпуском 7-нм компонентов в достаточных количествах, и это открывает для NVIDIA хорошие возможности на китайском рынке даже в сложившихся непростых условиях.