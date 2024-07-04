И размещать их под землёй не потребуется.

Как поясняет Reuters, суд разрешил нидерландской компании ASML приступить к расширению своих предприятий по соседству со штаб-квартирой в Велдховене. Ранее местные жители требовали приостановить реализацию этого проекта, ссылаясь на вызываемые ею транспортные проблемы и создаваемый строительной техникой шум. Суд счёл, что данные факторы не являются столь уж серьёзными проблемами для жителей близлежащих домов.

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Источник изображения: ASML

Предложение общественности построить часть объектов ASML под землёй тоже не нашло поддержки в суде, поскольку компания выпускает довольно крупное оборудование, которое к тому же крайне чувствительно к вибрациям. По всей видимости, в помещениях на поверхности земли защититься от них проще. К 2030 году ASML собирается обеспечить работой в этой местности до 20 000 новых специалистов. Спрос на выпускаемые ею литографические сканеры растёт на фоне стремления многих регионов планеты к «технологическому суверенитету» в сфере выпуска чипов, а также бума систем искусственного интеллекта.