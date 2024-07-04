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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам этого года во всём мире будет продано 10 млн электромобилей, BYD обойдёт Tesla
Китай останется крупнейшим рынком электромобилей в этом десятилетии.

Редкое обращение специалистов Counterpoint Research к теме анализа электромобильного рынка позволило им заявить, что по итогам текущего года во всём мире будет реализовано 10 млн электромобилей, и в перспективе последующих четырёх лет доля машин с ДВС опустится ниже 50%. Китай продолжит оставаться крупнейшим рынком сбыта электромобилей, до 2027 года включительно его доля будет выше 50%. В Европе и США основное развитие рынка электромобилей придётся на период после 2025 года, но и в 2030 году Китай будет потреблять больше электромобилей, чем США и Европа вместе взятые. Сейчас Китай превосходит по продажам электромобилей Северную Америку в четыре раза.

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Источник изображения: BYD

Китайская компания BYD в текущем году должна окончательно укрепиться в статусе мирового лидера по производству электромобилей, пусть и преимущественно за счёт китайского рынка. В прошлом году она произвела 1,6 млн «чистокровных» электромобилей и 1,4 млн гибридов, тогда как Tesla удалось выпустить 1,8 млн электромобилей. В этом году BYD имеет все шансы выбиться в лидеры, а ёмкость мирового рынка электромобилей достигнет 10 млн штук. В ближайшие годы гибриды всех типов будут продаваться в больших количествах, чем аккумуляторные электромобили. Это позволит производителям зарабатывать достаточно средств, чтобы потом тратить их на совершенствование электромобилей.

#аналитика #китай #tesla #электромобили #byd
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