Редкая пока машина уже успела побывать в таком виде аварии.

Как и все прочие транспортные средства, электрические пикапы Tesla Cybertruck попадают в аварии, но поскольку статистика по ним пока минимальна, внимание общественности привлекает каждый такой инцидент. В особенности, публику интересует, как поведёт себя при столкновении кузов этого пикапа, оснащённый внешними панелями из нержавеющей стали. Силовой каркас кузова, напомним, выполнен из более традиционных конструктивных материалов, поэтому характеристики жёсткости кузова Tesla Cybertruck именно внешними элементами из нержавеющей стали не определяются.

Издание Electrek приводит фотографию с места происшествия штате Миссисипи, которое наблюдалось в минувшую субботу. Судя по картине последствий, Tesla Cybertruck не вписался в поворот и перевернулся после наезда на склон холма. В противном случае опрокинуть тяжёлую машину с низким центром тяжести, создаваемым тяговым аккумулятором, на ровной поверхности было бы не так просто.

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Источник изображения: VBG Daily

В салоне пикапа на момент происшествия находилось четыре человека, но всем им удалось отделаться незначительными травмами. Добавим, что Tesla Cybertruck оснащается стеклянной панорамной крышей, которая в какой-то степени ухудшает защиту при опрокидывании или падении предметов на крышу, но боковые стойки кузова в данном случае должны обеспечивать адекватную жёсткость конструкции для соответствия требованиям безопасности, принятым в США.