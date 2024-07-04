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Новости Hardware Игнатий Колыско
Samsung представила корпоративный SSD на 61,44 Тбайт
Но цена пока не объявлена.

Компания Samsung анонсировала новый SSD для корпоративного сегмента под названием BM1743, являющийся преемником модели BM1733. Официальный анонс устройства состоялся в июне в блоге компании, где были раскрыты основные технологии, лежащие в основе новинки, включая v7 QLC V-NAND.

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Ключевое предназначение нового SSD — удовлетворение потребностей корпоративных клиентов в высокоёмких твердотельных хранилищах, а также конкуренция с SSD Solidigm D5-P5336, который имеет аналогичную ёмкость и на который начали принимать предзаказы ещё в январе этого года. Технологически продукт Samsung отличается от SSD производства Solidigm, который использует QLC 3D NAND, в то время как Samsung применяет v7 QLC V-NAND.

Использование интерфейса PCIe 4.0 позволило удвоить производительность новинки по сравнению с моделью BM1733. Максимальная скорость чтения данных на новом SSD достигает 7200 Мбайт/с, а записи — 2000 Мбайт/с. В режиме работы с 4-килобайтными блоками устройство демонстрирует до 1,6 миллиона IOPS при чтении и до 110 тысяч IOPS при записи.

Стоимость нового SSD пока не раскрыта. Однако, если ориентироваться на SSD Solidigm D5-P5336, который на предзаказе стоил в диапазоне от 3600 до 3900 долларов, можно предположить, что SSD от Samsung будет стоить примерно столько же. Также стоит учитывать, что Samsung может установить более высокую цену из-за бренда, известного своим стремлением повышать цены на память и накопители.

Интересен и вопрос интерфейсов подключения. Хотя у Solidigm и Samsung на текущий момент это только PCIe 4.0 (NVM-e 1.4), корейский гигант уже планирует выпуск модификации BM1743 в формате E3.S с интерфейсом PCIe 5.0. Также анонсирован SSD объёмом 122,88 Тбайт. Пока неизвестно, будет ли этот показатель достигнут за счёт использования более компактных компонентов или же будет просто увеличено число чипов-накопителей. Последний вариант менее предпочительный, так как уже сейчас новинки требуют значительного питания, а уплотнение чипов может привести к ещё большей нагрузке на цепи и всю конфигурацию.

Таким образом, Samsung продолжает укреплять свои позиции на рынке высокоёмких твердотельных накопителей, предлагая корпоративным клиентам инновационные решения, способные конкурировать с продукцией других ведущих производителей.

#samsung #ssd #накопители #bmw1733
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