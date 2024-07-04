Но цена пока не объявлена.

Компания Samsung анонсировала новый SSD для корпоративного сегмента под названием BM1743, являющийся преемником модели BM1733. Официальный анонс устройства состоялся в июне в блоге компании, где были раскрыты основные технологии, лежащие в основе новинки, включая v7 QLC V-NAND.

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Ключевое предназначение нового SSD — удовлетворение потребностей корпоративных клиентов в высокоёмких твердотельных хранилищах, а также конкуренция с SSD Solidigm D5-P5336, который имеет аналогичную ёмкость и на который начали принимать предзаказы ещё в январе этого года. Технологически продукт Samsung отличается от SSD производства Solidigm, который использует QLC 3D NAND, в то время как Samsung применяет v7 QLC V-NAND.

Использование интерфейса PCIe 4.0 позволило удвоить производительность новинки по сравнению с моделью BM1733. Максимальная скорость чтения данных на новом SSD достигает 7200 Мбайт/с, а записи — 2000 Мбайт/с. В режиме работы с 4-килобайтными блоками устройство демонстрирует до 1,6 миллиона IOPS при чтении и до 110 тысяч IOPS при записи.

Стоимость нового SSD пока не раскрыта. Однако, если ориентироваться на SSD Solidigm D5-P5336, который на предзаказе стоил в диапазоне от 3600 до 3900 долларов, можно предположить, что SSD от Samsung будет стоить примерно столько же. Также стоит учитывать, что Samsung может установить более высокую цену из-за бренда, известного своим стремлением повышать цены на память и накопители.

Интересен и вопрос интерфейсов подключения. Хотя у Solidigm и Samsung на текущий момент это только PCIe 4.0 (NVM-e 1.4), корейский гигант уже планирует выпуск модификации BM1743 в формате E3.S с интерфейсом PCIe 5.0. Также анонсирован SSD объёмом 122,88 Тбайт. Пока неизвестно, будет ли этот показатель достигнут за счёт использования более компактных компонентов или же будет просто увеличено число чипов-накопителей. Последний вариант менее предпочительный, так как уже сейчас новинки требуют значительного питания, а уплотнение чипов может привести к ещё большей нагрузке на цепи и всю конфигурацию.

Таким образом, Samsung продолжает укреплять свои позиции на рынке высокоёмких твердотельных накопителей, предлагая корпоративным клиентам инновационные решения, способные конкурировать с продукцией других ведущих производителей.