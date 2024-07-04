Из-за роста цен и спроса на микросхемы памяти.

По мнению опрошенных LSEG аналитиков, южнокорейская компания Samsung Electronics второй квартал текущего года завершила с операционной прибылью в размере $6,34 млрд, которая оказалась в 13 раз выше прошлогодней. Подобная величина операционной прибыли станет рекордной за прошедшее с третьего квартала 2022 года время.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Кроме того, высокий спрос на память со стороны систем искусственного интеллекта уже второй квартал подряд позволит Samsung получить прибыль как таковую вместо убытков. По данным TrendForce, во втором квартале средние цены на DRAM выросли на 13–18 %, а средние цены на NAND выросли на 15–20 %. Непосредственно подразделение Samsung по выпуску полупроводниковой продукции, по оценкам аналитиков, должно было завершить второй квартал с операционной прибылью в размере $3,3 млрд. Год назад его операционные убытки достигали почти такой же суммы. В мобильном сегменте, скорее всего, операционная прибыль Samsung по итогам второго квартала сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с $2,2 до $1,6 млрд.