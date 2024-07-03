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Новости Hardware Игнатий Колыско
Noctua представила флагманский кулер NH-D15 G2: тихий и эффективный
«Всего» $150 — и он ваш. Если ещё найдёте, где купить.

Noctua выпустила три версии суперкулера NH-D15 G2: стандартную, NH-D15 G2 LBC и NH-D15 G2 HBC. Стандартная версия имеет выпуклое основание, что делает её универсальным решением для процессоров на AMD Socket AM5 и Intel LGA 1700.

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Сначала поговорим отдельно про нестандартные версии. Вариант LBC (Low Base Convexity) оптимизирован для процессоров с относительно плоскими теплораспределительными крышками (речь идёт о сокете AM5), и обеспечивает отличный контакт даже без использования монтажной системы со смещением. Версия HBC (High Base Convexity) предназначена для процессоров на сокете Intel LGA 1700, обеспечивая превосходное качество контакта, несмотря на вогнутую форму процессора, которая неизбежно возникает из-за высокого давления на сокет.

Вместе с флагманским кулером были выпущены и новые 140-мм вентиляторы NF-A14x25r G2 с круглой рамкой. NH-D15 G2 в комплекте с вентиляторами имеет габариты 168 × 150 × 152 мм и весит 1525 граммов. В конструкции суперкулера предусмотрено восемь тепловых трубок.

Двухсекционный башенный радиатор имеет асимметричную форму, что позволяет устанавливать высокие модули оперативной памяти и не перекрывает первый слот PCIe x16 для видеокарт. Кулер также совместим с материнскими платами, оснащёнными массивными элементами охлаждения подсистемы питания.

В комплект поставки входят два упомянутых 140-мм вентилятора NF-A14x25r G2 с круглой рамкой. Вентиляторы работают со скоростью до 1500 об/мин и создают воздушный поток на уровне 155,6 м³/ч (127,1 м³/ч с комплектным переходником для тихой работы). Статическое давление составляет 2,56 мм вод. ст. (1,3 мм вод. ст. с переходником). Уровень шума от вентиляторов не превышает 24,8 дБА, а при использовании переходника для тихой работы снижается до 19,7 дБА, со скоростью вращения до 1250 об/мин. Noctua заявляет для вентиляторов 150 тыс. часов наработки на отказ и предоставляет шестилетнюю гарантию.

Noctua предлагает NH-D15 G2 за $149,90 или €149,90 за любую из версий. Вентиляторы NF-A14x25r G2 PWM также можно приобрести отдельно: стоимость одного составляет $39,90 или €39,90, а комплект NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP из двух вентиляторов оценён в $79,80 или €79,80.

#noctua #кулеры #nh d15 g2
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