Для контроллеров это актуально.

Российские власти утвердили амбициозный план по развитию электроники и микроэлектроники до 2030 года. Ключевым показателем станет запуск серийного производства микросхем по техпроцессу 65 нм к 2028 году на заводе «Микрон» в Зеленограде, входящем в ГК «Элемент». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к правительству источники.

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Сейчас «Микрон» выпускает полупроводники по топологии 180-90 нм, что позволяет производить чипы для транспортных карт, устройств интернета вещей, а также обеспечить выпуск узкий спектр процессоров общего назначения. В то время как крупнейшие мировые производители, такие как тайваньская TSMC, уже массово выпускают чипы по техпроцессу 3 нм. Инициатива по освоению 65-нм технологий прорабатывается совместно с ГК «Элемент».

Представитель Минпромторга РФ отметил, что 65 нм используется для производства чипов для банковских карт, SIM-карт и контроллеров для автоэлектроники и интернета вещей. Официальные представители ГК «Элемент» воздержались от комментариев.

Аналогичные попытки были предприняты «Микроном» ещё в 2011 году в сотрудничестве с STMicroelectronics, но проект был прекращён в 2014 году. В 2015 году Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков просил президента РФ Владимира Путина предоставить кредит в 25 млрд рублей для освоения производства по техпроцессу 28 нм, но запрос не был удовлетворен.

Генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов выразил интерес к новому проекту, отметив, что 65-нм чипы могут закрыть потребности рынка в микроконтроллерах. В компании МЦСТ, занимающейся разработкой процессоров «Эльбрус», также выразили заинтересованность в развитии отечественного производства по этому техпроцессу, указав на возможность использования таких процессоров в ноутбуках, ПК и серверах.

Однако есть сомнения в производительности 65-нм процессоров для современных компьютеров и серверов. Напомним, Intel начала выпускать такие процессоры ещё в 2006 году.