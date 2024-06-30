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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Компания Huawei представила новый смартфон Pura 70 Satellite SMS Edition с поддержкой спутниковой связи
Он стал дополнением линейки Pura 70, выпущенной в апреле.

Компания Huawei представила новый смартфон Pura 70 Satellite SMS Edition, оснащённый спутниковой связью, ставший дополнением к уже успешной серии флагманских устройств Pura 70, представленных в апреле. Новинка сочетает в себе многие характеристики базовой версии, но дополнительно обеспечивает возможность обмена сообщениями через спутниковую связь.

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Смартфон Pura 70 Satellite SMS Edition оборудован 6,6-дюймовым дисплеем OLED, имеющим разрешение 2750 × 1256 пикселей и защищённый вторым поколением стекла Kunlun от механических повреждений. Одним из значительных улучшений новинки является 13-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера, позволяющая создавать высококачественные портреты. Задняя камера состоит из главного сенсора на 50 мегапикселей, широкоугольного модуля на 13 мегапикселей и перископического телеобъектива на 12 мегапикселей, размещённых в треугольном модуле.

Скорее всего, в устройстве Pura 70 Satellite SMS Edition используется тот же процессор Kirin 9000S1, что и в Pura 70, операционной системой является HarmonyOS 4.2. Встроенная батарея обладает ёмкостью 4900 мА·ч, она также может похвастаться поддержкой проводной зарядки до 66 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт.

Представленные версии устройства различаются по объёму оперативной и встроенной памяти. Модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти накопителя доступна за $770, версия со 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт памяти накопителя стоит $840, а устройство с 12 Гбайт ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ оценивается примерно в $975. В настоящее время новый смартфон доступен для покупки на китайском рынке, о выходе на международный рынок будет объявлено дополнительно.

#смартфоны #huawei #pura 70 satellite sms edition
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