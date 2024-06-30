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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
Она позиционируется как «супер SIM-карта».

Китайский телекоммуникационный гигант China Mobile представил инновационное изобретение — первую в мире SIM-карту с 32-битным процессором RISC-V, обеспечивающую высочайшую производительность. Производитель в данном случае заявляет о технологическом прорыве, открывая тем самым новый этап в организации услуг мобильной связи. По крайней мере, так заявляется.

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Созданная на основе однокристального контроллера CC2560A от американской компании Texas Instruments, «супер SIM-карта» имеет уникальные характеристики: тактовая частота ядра 120 МГц и объём флэш-памяти 2,5 Мбайт, что в 10 раз превышает стандартные SIM-карты. Новейшая память предназначена для хранения разнообразных данных и номеров.

Представители China Mobile утверждают, что встроенный процессор в SIM-карте способствует увеличению скорости интернета и улучшению качества связи. Кроме того, «супер SIM-карта» обладает повышенным уровнем безопасности благодаря возможности использования аппаратного шифрования, маскировки сигнала и защиты от кражи данных.

Новые «супер SIM-карты», помимо всего прочего, могут похвастаться следующим:

  • поддержка eSIM;
  • поддержка 4G, 5G и 5,5G;
  • эффективное функционирование в широком диапазоне температур от минус 40 ℃ до плюс 85 ℃.

Пока эти инновационные SIM-карты ещё не могут применятьсяся в смартфонах. В первую очередь они нацелены на использование в оборудовании и системах дистанционного доступа, а также в электросамокатах, прокатных скутерах и умных рекламных баннерах. Китайская компания намерена также интегрировать их в проездные билеты, студенческие идентификаторы, криптокошельки и цифровые ключи для автомобилей.

#risc v #china mobile
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США обеспокоены бесконтрольным доступом Китая к открытой архитектуре RISC-V и планируют ввести ограничения
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