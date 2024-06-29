Ей в этом помогут различные партнёры.

Статус крупнейшего автопроизводителя мира не гарантирует Toyota Motor пропорционального успеха на китайском рынке, особенно с учётом её скептического отношения к электромобилям, которые в КНР сейчас весьма востребованы. Наверстать упущенное, как отмечает Reuters, компании Toyota поможет китайский автоконцерн GAC, с которым у неё имеется совместное предприятие.

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Источник изображения: Toyota

В следующем году партнёры выпустят на китайский рынок электрический кроссовер Bozhi 3X, который не только будет передвигаться исключительно на электротяге, но и первой среди моделей Toyota в регионе получит продвинутую систему активной помощи водителю разработки стартапа Momenta Global, который также сотрудничает и с Mercedes-Benz. Машина сможет самостоятельно передвигаться по шоссе и в городских условиях, а также парковаться без помощи водителя. Среди транспортных средств зарубежных марок такая бортовая система станет самой продвинутой на китайском рынке, как сообщает источник.

Такой кооперацией Toyota не ограничится. Она будет использовать операционную систему Huawei для своих транспортных средств, реализуемых на китайском рынке. В следующем году её примерит некий электрический седан, который Toyota запустит для рынка КНР. К 2026 или 2027 году Toyota рассчитывает перейти на использование тяговых батарей типа LFP, которые позволят снизить себестоимость производства кроссовера bZ4X на 40 %. Для сохранения позиций на китайском рынке это будет жизненно необходимо. За первые четыре месяца этого года объёмы продаж продукции Toyota в Китае упали на 22% в годовом сравнении, компания ограничивается пятой позицией в десятке крупнейших игроков местного рынка.