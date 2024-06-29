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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla может готовить автопилот для своих грузовиков Semi
Прототип с лидаром на крыше замечен в Неваде.

Электрические грузовики Tesla Semi по сути остаются мелкосерийными транспортными средствами, и количество эксплуатирующих их клиентов растёт очень медленно. Это не значит, как даёт понять Electrek, что Tesla не заинтересована в наделении данных машин подобающими функциональными возможности. По крайней мере, один из очевидцев недавно заметил в Неваде по соседству с предприятием, где ведётся сборка Tesla Semi, прототип такого грузовика, оснащённого набором датчиков в районе лобового обтекателя на крыше, который был демонтирован.

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Источник изображения: Reddit, GameSyns

Нельзя сказать, что возможность автоматического управления для Tesla Semi не заявлялась производителем изначально, просто этой теме традиционно не уделялось особое внимание. В этом месяце на ежегодном собрании акционеров Илон Маск (Elon Musk) заявил, что одобрил план по запуску массового производства грузовиков Tesla Semi. Для этого будет построено новое предприятие, которое позволит выйти на необходимые объёмы производства.

Наличие лидаров на крыше данного грузовика не должно смущать обывателя, который знаком с ранними высказываниями Илона Маска по поводу необходимости применения такого типа датчиков для реализации автопилота. Точнее, глава Tesla убеждён, что компания может обходиться без лидаров и довольствоваться камерами. При этом Tesla использует лидары на прототипах своих транспортных средств для калибровки собственных систем, не считая это чем-то зазорным. В случае с грузовиком Semi наверняка возникла точно такая же ситуация.

#tesla #автопилот #tesla semi #лидар #электрический грузовик
Источник: electrek.co
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