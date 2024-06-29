TSMC собирается закупить в ближайшие два года около 65 литографических сканеров ASML.

По информации Commercial Times, в настоящее время спрос на EUV-сканеры ASML сильно превышает предложение, а потому заказанную систему клиентам приходится ждать от 16 до 20 месяцев. В следующем году ASML заметно увеличит объёмы выпуска литографических сканеров поколения EUV, с 53 до 72 штук. Компания TSMC на правах одного из крупнейших клиентов рассчитывает закупить у ASML около 30 таких систем в этом году и 35 штук в следующем, потратив на соответствующие нужды не менее $12,3 млрд.

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Источник изображения: ASML

Производственные планы ASML на следующий год подразумевают выпуск до 90 литографических сканеров для работы с EUV, но это количество может быть не достигнуто в случае корректировки суммы капитальных затрат или ухудшения конъюнктуры рынка. Помимо этого, ASML рассчитывает в следующем году выпустить 600 сканеров для работы с DUV-литографией, которые позволяют производить чипы по более зрелым техпроцессам. Наконец, передовых систем класса High-NA EUV будет выпущено не более 20 штук, и все они будут предназначаться для исследовательских работ, а не массового производства чипов. Если говорить о TSMC, она собирается в 2025 году освоить выпуск 2-нм изделий сразу на трёх предприятиях на Тайване, но ей для этого понадобится только обычное EUV-оборудование.