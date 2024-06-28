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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Материнская структура китайской CXMT строит предприятие по упаковке чипов HBM
Оно начнёт работать с середины 2026 года, если всё пойдёт по плану.

Намерения властей США наложить на китайскую компанию CXMT санкции, по всей видимости, небезосновательны, поскольку Bloomberg сообщает о начале строительства нового предприятия в Шанхае материнской структурой Innotron. На этой площадке, как ожидается, будут с середины 2026 года применяться передовые методы тестирования и упаковки чипов. Например, оно сможет создавать многоярусные типа памяти — как в случае с HBM, широко используемой в ускорителях вычислений для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: CXMT

Предприятие, на строительство которого будет потрачено $2,4 млрд, сможет в перспективе ежемесячно упаковывать по 30 000 микросхем памяти. Предполагается, что сама CXMT технологию производства HBM пытается освоить с использованием патентов, доставшихся от немецкой компании Qimoda AG. Ведутся и собственные разработки в данном направлении, которые уже стали причиной беспокойства американских чиновников, ведь они всеми силами стараются помешать появлению у китайских производителей возможности выпускать компоненты для ускорителей вычислений.

#китай #китайские производители #hbm #cxmt
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Китя
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