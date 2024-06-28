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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Amazon запустит первую партию спутников связи Kupier в четвёртом квартале
Но не в первом полугодии, как ожидалось ранее.

У провайдера спутникового интернета Starlink есть конкуренты даже на американском рынке, не говоря уже о глобальном. Правда, в реализации своих амбиций компания Amazon отстаёт от детища Илона Маска (Elon Musk), во многом из-за неудач партнёров в сфере развития аэрокосмической техники, предназначенной для доставки спутников связи Kupier на низкую околоземную орбиту. Как поясняет Bloomberg, первая партия спутников связи amazon Kupier будет выведена на околоземную орбиту только в четвёртом квартале этого года.

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Источник изображения: Amazon

Следует пояснить, что первоначально Amazon собиралась начать развёртывание группировки низкоорбитальных спутников связи ещё в четвёртом квартале 2022 года, но потом отложила запуск программы Kupier до первой половины текущего года. Последняя подходит к концу, поэтому руководство Amazon было вынуждено заявить, что запуск переносится на четвёртый квартал. Коммерческие клиенты Amazon смогут начать пользоваться услугами Kupier лишь ближе к концу следующего года и в ограниченных масштабах. Компания только что открыла предприятие в штате Вашингтон, которое сможет выпускать по пять спутников связи в день. Два первых прототипа таких спутников успешно прошли испытания в космосе в октябре прошлого года, они постепенно сойдут с орбиты и сгорят в плотных слоях земной атмосферы.

#amazon #starlink #спутниковый интернет #kupier
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