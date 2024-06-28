Не прошло и полугода с момента американского дебюта.

Сегодня официальный пресс-релиз на сайте Apple возвестил о начале официальных продаж гарнитуры дополненной реальности Vision Pro в Китае, Гонконге, Сингапуре и Японии. До сих пор по официальным каналам эта неоднозначная новинка Apple предлагалась только в США, но китайские предприниматели с начала года наладили поставки Vision Pro на внутренний рынок КНР, пусть и по в два раза завышенной цене.

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Источник изображения: Apple

Официальная цена Vision Pro в Китае тоже выше американской, но уже лишь на несколько сотен долларов. Важность китайского рынка с точки зрения реализации Vision Pro доказывается и визитом старшего вице-президента Apple по развитию розничной сети Деидры О’Брайен (Deirdre O’Brien) в Китай для участия в церемонии запуска продаж. С некоторыми покупателями она контактировала лично. В целом, процедура приобретения Vision Pro по сравнению с американским рынком изменений не претерпела. Клиентам по-прежнему предлагается пройти обязательное знакомство продолжительностью не менее получаса, которым руководит персональный консультант. Он также поможет подобрать крепления необходимого размера и дополнительные аксессуары.