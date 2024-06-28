Она мешает строительству нового корпуса автосборочного предприятия компании.

Проект по расширению предприятия Tesla в окрестностях Берлина то и дело натыкается на различные препятствия. Например, как сообщают местные СМИ, недавно в районе строительной площадки была обнаружена неразорвавшаяся бомба массой 250 кг, находившаяся в земле со времён Второй мировой войны. Поскольку транспортировать такой боеприпас на полигон для дальнейшей утилизации небезопасно, принято решение подорвать его на месте.

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Источник изображения: Tesla

Соответствующие работы будут проходить завтра с семи утра до трёх часов дня по местному времени. Как правило, при подрыве боеприпасов такой массы оцепляется территория радиусом не менее одного километра. Будут перекрыты две прилегающих автотрассы, соседнее предприятие Tesla временно приостановит работу, а сотрудники будут эвакуированы на время проведения взрывных работ.

Примечательно, что в соседнем лесу продолжают оставаться экоактивисты, которые протестуют против вырубки 100 га лесного массива для строительства новых цехов предприятия Tesla. Активисты, как сообщает немецкая пресса, были уведомлены о грозящей им опасности в связи с проведением взрывных работ, но никто их насильно вывозить из леса не будет. Они могут там оставаться под личную ответственность на свой страх и риск.