Но по инерции продолжают выражать солидарность с американскими коллегами.

Недавнюю трёхстороннюю встречу министров торговли США, Японии и Южной Кореи в Вашингтоне хоть и нельзя отнести к «высшему уровню» переговоров, в ходе мероприятия обсуждались важные вопросы, способные повлиять на политику трёх стран и их взаимоотношения с Китаем. По традиции, принимающая американская сторона назвала попытки китайских оппонентов ограничить экспорт редкоземельных металлов «нерыночными методами», а две другие стороны данной встречи выразили готовность сотрудничать с США для обхода данных ограничений, как поясняет Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Nikkei

Создание более устойчивых цепочек поставок компонентов и минералов, а также сотрудничество в сфере передовых технологий стали основными темами мероприятия, а вот об усилении санкций против КНР говорили в основном американские чиновники. Япония, трезво оценивая степень своей зависимости от китайского сырья, от усиления ограничений в сфере поставок и обслуживания оборудования для выпуска чипов, по мере возможности хотела бы уклониться. Если китайская сторона предпримет ответные ограничения, это может подорвать усилия японских властей по развитию национальной полупроводниковой отрасли. По этой причине японские власти пока не готовы ограничивать деятельность на территории Китая сервисных центров японских компаний, которые были созданы для обслуживания оборудования, поставленного в КНР для выпуска чипов на местных предприятиях.