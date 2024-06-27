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Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство XPeng считает, что 300 млн электроскутеров на дорогах Китая станут проблемой для автопилота Tesla
А вот собственная система XNGP умеет справляться с данной особенностью дорожного движения в Китае.

Совпадение это или нет, но после появления новостей о выдаче компании Tesla властями Шанхая разрешения на тестирование десяти электромобилей с системой FSD на дорогах города в Калифорнию отправился с визитом основатель компании XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng), который весьма лестно отозвался о способности фирменного автопилота Tesla управлять транспортным средством на дорогах разного типа в США. Как отмечает CnEVPost, при этом руководство данного китайского производителя электромобилей высказывает мысль о способности более чем 300 млн электрических скутеров на дорогах Китая стать проблемой для автопилота Tesla.

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Источник изображения: Weibo, XPeng

В Гуанчжоу, как отмечают представители марки, например, до 30% дорог общественного пользования не имеют выделенных полос для передвижения двухколёсного электротранспорта, и поэтому толпы владельцев электросамокатов и прочих подобных средств передвижения едут в общем потоке с автомобилями. В общей сложности в Китае сейчас зарегистрировано почти 350 млн электроскутеров и самокатов, лишь за прошлый год их было выпущено 42,3 млн штук.

Представители XPeng утверждают, что их фирменная система активной помощи водителю XNGP в четырёх крупных городах Китая научилась учитывать риски, связанные с присутствием на проезжей части владельцев двухколёсного транспорта. А вот для конкурирующей технологии FSD компании Tesla подобная специфика местного транспорта может стать проблемой, как считают в китайской компании.

#китай #tesla #электромобили #китайские производители #автопилот #xpeng
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