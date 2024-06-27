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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Amazon впервые вошёл в пятёрку компаний с капитализацией более $2 трлн
Ближайшим соседом по рейтингу является Alphabet (Google).

Компанию Amazon в последнее время стало принято ассоциировать не только с крупной сетью интернет-торговли, но и с масштабным бизнесом облачных вычислений, а потому бум искусственного интеллекта предсказуемо толкает капитализацию этого эмитента вслед за другими участниками этого рынка, пусть и не так стремительно. По информации CNBC, вчерашнюю торговую сессию Amazon завершила ростом курса акций на 3,9% до $193,61, и это соответствует первому случаю достижения уровня капитализации в $2 трлн за историю существования компании.

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Источник изображения: CNBC

Помимо Amazon, выше этой отметки располагаются только четыре публичные компании: Microsoft, Apple, NVIDIA и Alphabet (Google), причём первые три обладают капитализацией более $3 трлн каждая. Компания Amazon впервые отметку в $1 трлн преодолела в 2018 году, но не смогла на ней долго удержаться, и окончательно покорила этот рубеж только в 2020 году. На преодоление следующего триллиона долларов капитализации ей потребовалось ещё четыре года.

#аналитика #финансы #amazon #акции #капитализация
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