Грядущая сделка оценивает бизнес компании в $210 млрд.

Сложно сказать, насколько велико было бы внимание инвесторов к аэрокосмической компании SpaceX, не будь её основателем и руководителем одиозный Илон Маск (Elon Musk), но пока доступ к её ценным бумагам имеет ограниченный круг покупателей, поскольку она остаётся частной. По информации Bloomberg, готовящаяся сделка по продаже акций имеющимися их владельцами новым оценивает каждую в $112. Тем самым, как определяет источник, капитализация SpaceX достигает $210 млрд.

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Источник изображения: SpaceX

Это не только больше зафиксированных в декабре прошлого года $180 млрд, но и вполне достаточно, чтобы считать SpaceX вторым самым дорогим стартапом в мире после китайской ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok. Материнская компания последней оценивается в $268 млрд, как утверждает Bloomberg. Сама SpaceX на текущем уровне может поспорить со многими публичными компаниями с точки зрения величины капитализации.